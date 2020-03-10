新普（6121）轉投資公司AES-KY明年將回台掛牌，因應子公司上市櫃，新普今年將以每股83元價格進行釋股，估對AES-KY持股比率將從83.39％，降至70％，釋股利益4.4億元將於今年第三季認列，每股獲利貢獻度達2.38元，新普今年業內、業外皆美，法人預期全年營運可望再攀新高。

AES-KY為新普轉投資之車用、工業用電池模組廠，資本額為6億元，該公司預計明年回台第一上市，新普為此將進行釋股計畫，估以每股83元價格，釋出AES-KY股權，持股比率預計從現行的83.39％降至70％，釋股利益估達4.4億元，以新普目前股本18.5億元計算，對新普每股貢獻度達2.38元，此為新普首度針對旗下子公司進行釋股。

新普去年已經大賺20.68元，絲毫不售中美貿易戰衝擊，獲利仍然攀高，今年市場對其資料中心備援電池仍寄予厚望，尤其在疫情猛烈之下，線上活動的需求殷切，加上5G仍然積極建置，拉動資料中心需求，業內業外皆美，法人因此預估新普今年度獲利可望持續創高。

新普董事會決議將於5月28日召開股東常會，除通過去年度決算表冊、改選董事以外，子公司釋股案也名列討論事項。

(工商 )