由大陸女星劉亦菲主演的迪士尼大片鉅片《花木蘭》當地時間9日在加州舉行全球首映，劉亦菲以一襲亮金色低胸「鳳凰裙」現身，近期身在北美為新片狂跑宣傳的劉亦菲，受訪時表示擔心新冠肺炎疫情，她以英文回應：「在疫情發生後大家一定是非常擔心的，我奶奶也還在家鄉武漢，大家都非常小心的照顧着家人，留在家中小心防範，希望情況能盡快好轉。」為《花》重新錄製主題曲的拉丁天后克莉絲汀阿奎萊拉（Christina Aguilera）也踏上紅毯，出席時隔22年的真人版電影首映會。

劉亦菲以一襲金色鳳鳳裙出席《花木蘭》世界首映。（摘自微博Fashion_BangZ）

而片中兩大華人巨星李連杰與甄子丹也帥氣現身，其中李連杰更與兩名女兒一同出席。李連杰與甄子丹在受訪時，異口同聲自爆為了自己的女兒而接演《花木蘭》，因為大家都意識到此片對青少女的重要性。《花》將於本月27日在北美上映，由於新冠肺炎在亞洲多國爆發，台灣、香港、大陸等地的檔期目前未定。

(中時 )