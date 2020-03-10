新冠肺炎疫情持續重創國際股市，美股昨日重挫驚倒一票人，幸好期貨翻紅，帶動台股多頭信心，今日晨盤雖然一度下跌近130點，但跌幅漸漸收斂，在台積電(2330)由黑翻紅帶動下，低接買盤出現，指數由黑翻紅，終場加權股價指數收在11003.54點，上漲25.9點，成交值2050.74億元，OTC指數收在319點，跌0.06點，成交值435.99億元。分析師表示，國安基金喊話要投資人勿恐慌，若有必要，會召開臨時會決定是否進場，可以看出官方的態度，目前新冠肺炎疫情在全球漫延尚未趨緩，全球經濟都遭到波及，台灣很難置身事外，在國際股市尚未持緩前，台股上漲僅能以反彈視之，多頭上攻力道能否持續，還有待觀察，操作保守為主。

盤面上，台積電遭外資近3個交易日共賣超9萬餘張，最新公布2月合併營收落至近7個月以來低點，今日股價開低，但中午後翻紅，股價收高在307元，漲幅約0.49%；金像電(2368)挾著雲端伺服器、資料中心及網通產品訂單增溫題材，股價表現強勢終場收在漲停板20.5元，買單有2.6萬餘張排隊搶著買；世芯-KY(3661)今年業績展望樂觀，今日收在收234元，上漲8.33%；廣豐(1416)將底標45億公開標售廣豐新天地，今日跳空鎖死漲停12.95元，終場仍有超過6.7萬張想要買進。

分析師表示，台股今日跳空開低再度破底，還好低接買盤意願不弱，結束連兩日的頹勢，未來需觀察量能是否維持一定水準。台股目前上檔壓力沉重，上檔壓力看11200點位置，若國際股市往下趨勢沒有改變，台股將難獨善其身，操作不宜躁進。

(時報資訊)