最近有購入新手機的需求嗎？三星近期公布了最新 Galaxy S20 系列在台售價，其中最高階的機種 Galaxy S20 Ultra 5G 的 256GB、512GB 款式都直接衝破新台幣 4 萬，讓不少網友直呼買不起。為了替新機鋪路，三星先前已經宣布美國地區 Galaxy S10 以及 S10+ 降價 150 美元，如今台灣官網也已跟進，紛紛調降 5000 元，以匯率水準來看優惠幅度更大，對於當前最高階功能並沒有急迫需求的朋友，可多多參考。

根據台灣三星官網，在跟上總部調降 Galaxy S10 系列的政策後，Galaxy S10+(顏色：絢光白、絢光黑、絢光綠)8GB+128GB 款式從原價 NT$ 32900，調降 5000 元至 NT$ 24700；Galaxy S10(顏色：絢光白、絢光黑、絢光綠)8GB RAM + 128GB ROM 則從 NT$ 29900 調降 5000 元，目前價格為 NT$24900。Galaxy S10+ 512GB/1TB 儲存容量的款式限定提供釉光白、釉光黑的陶瓷版本，則是價格不變，8GB+512GB 價格為 NT$ 39900、12GB+1TB 價格為 NT$ 52900(Galaxy S10e 款式已從官網下架不再販售)。目前三星官網並沒有針對 Galaxy Note 10 系列降價。

做為參考，今年 Galaxy S20 系列在台推出 Galaxy S20 5G(顏色：星空灰、晴空藍、晴空粉) 12GB RAM + 128GB ROM 款式、Galaxy S20+ 5G (星空灰、星空黑、晴空藍、晴空白)則是提供 12GB RAM + 128GB ROM 款式，Galaxy S20 Ultra 5G 則是提供 12GB+256GB (星空灰、星空黑)、16GB+512GB(星空灰)的款式，四個機種價格分別是 NT$ 32900、NT$ 36900、NT$ 43900 以及 NT$ 47900。對比來說，2019 年的 Galaxy S10+ 1TB 款式價格還超越 2020 年的 Gaalxy S20 Ultra 5G 512GB 版本不少，看來有點匪夷所思。

(中時電子報)