普悠瑪列車前年翻車事故，釀18死2百餘傷重大意外，監察院提案彈劾交通部台鐵局前局長鹿潔身、前副處長柳燦煌及綜合調度所所長吳榮欽3人。監委李月德等5人今天下午3點半將召開記者會說明。

普悠瑪列車前年10月21日近5點在宜蘭翻覆，造成18人死亡、200多人受傷，事隔7個多月後，宜蘭地檢署宣告偵結，依過失致死罪，將司機尤振仲，以及驗收有過失的前台鐵機務處副處長柳燦煌、前台鐵綜合調度所所長吳榮欽3人起訴，其餘台鐵高層主管均不起訴。

(中時 )