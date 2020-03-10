普悠瑪翻車事故 監察院彈劾前台鐵局長鹿潔身等3人 14:562020/03/10 中時 趙婉淳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 監察院。（趙婉淳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 普悠瑪列車前年翻車事故，釀18死2百餘傷重大意外，監察院提案彈劾交通部台鐵局前局長鹿潔身、前副處長柳燦煌及綜合調度所所長吳榮欽3人。監委李月德等5人今天下午3點半將召開記者會說明。 普悠瑪列車前年10月21日近5點在宜蘭翻覆，造成18人死亡、200多人受傷，事隔7個多月後，宜蘭地檢署宣告偵結，依過失致死罪，將司機尤振仲，以及驗收有過失的前台鐵機務處副處長柳燦煌、前台鐵綜合調度所所長吳榮欽3人起訴，其餘台鐵高層主管均不起訴。 (中時 ) #台鐵 #普悠瑪 #列車 #翻車 #監察院 #彈劾 #台鐵局長 #鹿潔 #吳榮欽 #火車 也許您會感興趣 推薦閱讀 動力火車宅在家不無聊 大叔搶當遊戲王號召大家動起來 13:212020/03/06 娛樂 南韓 肺炎大失控 韓連署彈劾文在寅 04:092020/03/08 財經要聞 醫護人員3／9-31買台鐵便當 享9折優惠 14:472020/03/08 生活 卑南族除草完工祭 之這天女人我最大 17:462020/03/08 生活 向醫護致敬！台鐵便當外送專案明上路 20:302020/03/08 財經 台鐵慘輸日本JR？網曝2優點大勝 21:462020/03/08 日常 埔心車站驚傳跳軌 頭顱破裂身亡 21:512020/03/09 社會 打頭陣！ 台鐵南港站今啟用紅外線測溫 11:482020/03/10 生活 彰化國道1號北上貨櫃車翻車 回堵近8公里 14:092020/03/10 生活 基隆火車站周遭燈光昏暗車禍頻傳 市議員點亮周遭確保安危 14:432020/03/10 生活 政治熱門新聞 唐慧琳罹癌消息曝光 韓國瑜說話了 - 政治 高雄新鋪路面變這樣 韓粉心痛：很扯！ - 政治 「蔡政府」最新民調出爐！竟逾8成台灣人看衰 - 政治 高雄補選派「他」能贏陳菊嗎？網看完驚訝：很難說… - 政治 要罷韓不要和552為敵！高雄人一封信逼哭韓粉 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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