湖北台商包機將於今（10）日晚間抵台，外界關切何時會有第三波包機？衛福部長陳時中下午在記者會回應，「將逐次檢討」。媒體追問「檢討的時間點為何？」陳時中直言，第二波包機都尚未結束，自然還未做檢討。

他形容，目前處於包機的「最後一哩路」，請大家耐心等待，講太多，可能反而產生誤解，耽誤最後一哩路，指揮中心將於明（11）日第一時間向大家報告（第二波包機狀況）。

對於今晚包機抵台的處理程序，陳時中表示，今晚第一班華航班機抵達桃園機場後，包機將會進入機棚，人員完成檢疫並離開，包機消毒後移出機棚，才會讓第二架包機（東方航空執飛）再來。完成兩波包機的檢疫後，逾400人將被安排在3個檢疫所。

由於今日記者會媒體持續追問確診個案的感染源、疫情調查進度，陳時中今天在記者會尾聲也向疾管署當場提出建議，研擬召開一、兩場「公衛課」，讓媒體更認識疫情。當聽見陳時中拋出要找老師替記者「上課」時，頓時引起現場媒體們一陣歡笑。

(工商 )