演員林予晞幫長輩量體溫。（張毓翎攝）

天主教中華聖母基金會與7-ELEVEN共同打造的OPEN！「今日抵嘉」照顧諮詢巡迴車，不僅有失智症篩檢等，還提供簡易餐食、生活用品給有需求的家戶。（張毓翎攝）

記者會後演員林予晞與長輩聊天。（張毓翎攝）

天主教中華聖母基金會10日舉辦宣傳記者會，邀請《我們與惡的距離》電視劇飾演社工師的演員林予晞（左）擔任大使。（張毓翎攝）

天主教中華聖母基金會與7-ELEVEN共同打造的OPEN！「今日抵嘉」照顧諮詢巡迴車，不僅有失智症篩檢等，還提供簡易餐食、生活用品給有需求的家戶。基金會10日舉辦宣傳記者會，邀請《我們與惡的距離》電視劇飾演社工師的演員林予晞擔任大使，她表示，巡迴車像是百寶箱，並搭配社工到宅關懷，帶給偏鄉長輩及家庭全面照顧。

林予晞表示，台灣有這麼多默默行善的單位做好事，身為一位演員，她所能付出的是藉由網路平台或媒體資源把好事散播出去，她回憶，幾年前在電視上看到聖母基金會的到宅沐浴車，確實有幫助到失能老人，只見被服務的長輩臉上充滿幸福感，讓她覺得心裡暖暖的，這次推廣活動收到基金會的邀約，讓她感到十分榮幸。

照顧諮詢巡迴車有衛生保健宣導、失智症篩檢、長照服務諮詢、輔具使用評估、社工到宅關懷、提供簡易餐食、量體溫及血壓7大長照服務，從4月開始，每周開進嘉義縣山區及海區偏鄉，並在當地廟宇、廣場等駐點；基金會董事長陳美惠說，車名取「今日抵嘉」如同基金會「哪裡有需要，就往哪裡去」理念，給予有需求的長輩實質照顧。

宣傳記者會在嘉義縣義竹鄉溪洲村活動中心舉辦，基金會也邀請村內的長輩們參加，其中有位81歲阿公，幾年前因太太去世後心情受嚴重打擊，經常把自己封閉在家中，不願意和外界接觸，經過社工及家人的鼓勵下，漸漸重拾笑容，他今日看到照顧諮詢巡迴車也大吃一驚，直呼「超豪華」，會後還開心地跟林予晞拍合照。

(中時 )