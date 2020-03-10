新北市八里區台北港一艘「騏龍」貨輪昨(9)晚8時許進港時，因不明原因撞翻領港船「永華6號」，導致28歲李姓船員及58歲楊姓船長落海身亡，如今案發原因曝光，當時領港船不知何故突然超船至貨輪前方，貨輪來不及反應迎頭撞上，釀成意外發生。

據了解，當時領港船載著60歲的陳姓引水人至港口外圍，正常情況下，領水人登上貨輪後，領港船需跟隨在貨輪後方，等待貨輪安全進港後，再載著領水人回到領港船停泊處。

不料，當貨輪行駛接近港口時，領港船突然從貨輪左側「超船」，似乎準備直接開回停泊處，而當它行駛至貨輪前方時，又因不明原因，突然失去動能停了下來，貨輪反應不及，直接迎頭撞上，領港船當場翻覆。

意外造成領港船上李姓船員及楊姓船長雙雙落海身亡，目前港務單位已啟動海事調查，今下午陳姓引水員及貨輪船長也已到案說明，詳細事發原因，仍待釐清。

(中時 )