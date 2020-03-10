武陵農場醫護人員優惠專案，享平日訂房5.5折、假日8折。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場楓林木屋遠離塵囂，適合壓力緊繃的醫護紓壓放鬆。（廖福麟提供／王文吉台中傳真）

武陵農場推醫護人員優惠專案。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

對抗新冠肺炎，第一線醫護壓力緊繃。退輔會旗下的武陵農場宣布，自4月1日起至7月15日，推出醫護人員優惠專案，包含醫師、護士、護理師、社工師、醫院志工等第一線人員，住宿當日出示證件，可享平日訂房5.5折、假日8折，遊園巴士8折、農特產品9折優惠。

武陵農場位於海拔海拔1750公尺至2200公尺，擁有春花、夏果、秋楓、冬雪等美景，目前櫻花季已進入尾聲，桃花即將接棒，後續還有梨花、李花盛開。武陵農場為最前線的防疫人員加油，推出醫護專屬的專案，包括訂房、農特產品等優惠，歡迎醫護休假上山充電。

醫護人員優惠專案自4月1日起至7月15日，包括三天兩夜及二天一夜，住宿當日出示醫師、護士、護理師、社工師、醫院志工等證件，即可享平日住房最低下殺5.5折、假日8折，遊園巴士、農特產品分別有8折、9折優惠。

武陵農場場長袁圖強表示，退輔會針對所屬的榮民總醫院、12間分院醫護人員，平時就有訂房優惠，肺炎防疫期間，為讓一線醫護人員在休假時可以喘口氣，優惠擴及所有的醫院，盼以高山美景幫醫護加滿元氣後繼續抗疫。

(中時 )