模特兒出身的許瑋甯，轉戰戲劇圈後，以電視劇《16個夏天》、電影《紅衣小女孩》，接連獲得金鐘、金馬肯定，但鮮少人知道，她亮眼混血外貌，曾是侷限她在戲劇發展的絆腳石，不過現在的「許瑋甯」早已不是當年的混血瓷娃，而是有演技，在愛情上受傷又努力走出自己人生的女人，讓這個名字獨當一面 ，不再附屬於任何人 。

美麗的混血外表 竟是幼年陰影

許瑋甯亮眼的混血兒外貌，曾是阻礙戲路的絆腳石。（圖／中時資料照）

有四分之一義大利血統的許瑋甯，最顯著的就是人人稱羨的混血臉蛋，但這也是困擾她多年的夢靨，小時候因為有著異於同儕的紅髮及棕色眼睛 ，曾受到同學歧視與嘲笑，為了換得友情，甚至把媽媽送的禮物拿去送同學，長大後從模特兒轉戰戲劇圈後，亮眼的外貌並沒有太大加分，即使接演不少膾炙人口的電視劇，像《惡作劇之吻》、《光陰的故事》，但礙於外表總是扮演千金大小姐或嬌嬌女，演技也較不受到關注，被掩蓋在混血的美麗外表下。

直到2014年她以電影《相愛的七種設計》，首度被提名狄《金馬獎最佳新演員》， 2015 年又以電視劇《 16 個夏天》，接連奪下《金鐘獎最佳女配角》， 讓許瑋甯在戲劇路上逐漸嶄露頭角，終於大家開始注意到她演技上的進步。

因為演技上突飛猛進，讓許瑋甯成為「兩金」常勝軍，她接受《中時電子報》專訪時，透露演戲初期太過在意旁人眼光，光想到演戲時要流露情感，就會有股不安全感，導致無法融入角色情境，直到接演《我租了一個情人》時，才開始試著將包袱放下，敢於在眾目睽睽下毫不保留釋放情緒，對於心境上的轉變，她以「不再是杯溫開水，而是一杯沸騰的熱水」形容自己，相信自己有更多面相等著被發掘。

演技大爆發 感情卻跌了大跤

許瑋甯近年憑著精湛演技，成為金鐘、金馬常勝軍。（圖／中時資料照）

許瑋甯感情路走來不順遂，但演藝事業卻是攀向巔峰，《紅衣小女孩》絕對是最大功臣，靠著劇中「沈怡君」一角，讓她接連入圍金馬「最佳女主角」、「最佳女配角」，而在劇中驚悚猙獰表情，被譽為新一代的「鬼后」，不過從小就怕鬼的她，卻要接演最讓她心生恐懼的「紅衣小女孩」，開拍前就跟經紀人表示演不下去，但礙於簽好合約只好硬著頭皮上陣，但也因為自身恐懼「加持」，才能將「沈怡君」一角發揮得更淋漓盡致。

她也提到拍這檔戲最難忘的，莫過於在被稱做「大魔王關」的墾丁森林，連續一周從黑夜拍到白天之外，還得被樹枝綑綁在地上三四個小時不能動，讓她開玩笑表示：「沒被導演這樣整過」。

雖然《紅衣小女孩》讓她名利雙收，但不諱言可能成為她鬼片的「告別作」，因為還有很多角色和戲劇類型，她還未挑戰和嘗試，除非是能讓演技有所突破，否則許瑋甯不會考慮再接演鬼片，更強調在此前提下一切已經算是「功德圓滿」。

事業目標明確 感情路更順心

許瑋甯透露未來不排除從事兒童心理學相關領域。（圖／中時資料照）

許瑋甯2018年傳出與交往2年多的攝影師劉又年登記結婚，感情上終於有了依歸，近來首度挑戰舞台劇演出，內容就是探討兩性婚姻面貌，被問到婚姻觀時，許瑋甯坦言隨著年紀漸長，不再將婚姻過度浪漫化，而是改以理性角度看待婚姻，更直言現實中是找不到完美的另一半，在她眼中夫妻就像是簽了合約的工作夥伴，發生摩擦時要試著溝通和包容。

對於婚姻的憧憬，許瑋甯從小看外公對外婆的呵護，及生活細節的悉心照料，體悟到夫妻間的浪漫情趣是存在日常生活，而非刻意營造出來，因此早認定未來要攜手走一輩子的伴侶，一定要以外公為藍圖。

事業如日中天的她，坦言不怕成為舞台劇中飾演的過氣女星，她認為這是早晚要面對的事，提早感受不是壞事，至於未來若卸下明星光環，最想從事的就是擔任兒童心理學老師，希望能用「藝術」教導小孩，讓他們取得身心靈平衡發展外，也明白辨別一個人的好壞並不是靠成績來定論。

新一代女神許瑋甯受《新笑傲江湖M》之邀擔任品牌代言人。（圖／艾玩天地互動娛樂科技提供）

許瑋甯近來的高人氣，讓她被廠商相中成為手遊代言人，更將與搖滾天團合唱遊戲主題曲，對於遊戲核心精神主打「堅持自己信念，無畏的走在自己的江湖上」，她引用法國時裝品牌創始人COCO CHANNEL名言：「生活從來沒有給過她什麼，所以她去創造生活」，坦言雖未從生活上未獲取太多，但會督促自己極力爭取和創造自身所缺乏的，勇敢追求自己想要的就是許瑋甯的人生態度。

(中時電子報)