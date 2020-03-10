網路娛樂平台Netflix持續不斷投資華語原創內容，再度於亞洲娛樂圈投出震撼彈！宣布攜手歌壇天王周杰倫推出首部華語實境節目《周遊記》，將以最高製作規格、最強星光陣容驚豔全球觀眾，行程滿檔的周杰倫破天荒首次全程參與實境節目錄製，每集節目堅持全程無腳本，真實紀錄粉絲從未見過、私下放鬆一面的周杰倫，每期邀請一位重量級飛行嘉賓作客伴遊，首曝嘉賓名單囊括各世代男神，竟出現蕭敬騰、林俊傑、謝霆鋒，令粉絲驚呼連連。

Netflix實境節目《周遊記》預告

Netflix 首部華語實境節目《周遊記》（J-Style Trip）展現了周杰倫熱愛自由的天性，不同於一般經過情節設計的實境節目，《周遊記》全季以周董金曲貫穿且「無腳本、無人設、無規則」，以一首經典歌曲搭配一個知名城市景點，隨著熟悉旋律巡迴黃金海岸、因斯布魯克、東京、維也納、台北、新加坡、深圳、巴黎。這個空前的華人娛樂界創舉，成功打動了各世代男神點頭伴遊，加入「周遊記飛行嘉賓」的行列。與周董有著數十年好交情的御用化妝師杜國璋、魔術師陳冠霖，以及曾登上《美國達人秀》的魔術師蔡威澤也擔任固定班底，讓觀眾在這趟旅途過程親睹前所未見的巨星私下風采、好兄弟們間的真摯友情與爆笑互動全記錄，熱愛魔術的大男孩們更將一展魔幻神技！

華語實境節目《周遊記》（J-Style Trip）將於全球190個國家全球首播，從2020年3月21日起於Netflix每週上架一集，全季共12集。節目固定班底為周杰倫、杜國璋、陳冠霖、蔡威澤；目前已公佈嘉賓包含蕭敬騰、林俊傑、謝霆鋒、山本耀司、Cyril Takayama、片寄涼太、浪花兄弟邱凱偉、南拳媽媽彈頭等，更多嘉賓將於播出前陸續公布。節目內容到訪黃金海岸、因斯布魯克、東京、維也納、台北、新加坡、深圳、巴黎，十分豐富。

(中時電子報)