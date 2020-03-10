新竹市一名陳姓男子20年前繼承200多筆土地，搖身一變成為家產逾4億的富豪，與前空姐妻子結婚後2人相敬如賓，但陳男卻偷吃越南籍外傭娟娟（化名），還在家中尋歡，一次「手殘」誤將2人「共浴照」傳給妻子，這起偷腥案才曝光。

判決書指出，陳男與元配結婚25年，育有5名子女，陳妻表示，丈夫多次帶到府打掃的越南移工旅遊，2人還在浴室鏡子前拍下「肉體交疊」親密照片，直到丈夫手殘，誤將這些不雅照誤傳給她，婚外情才曝光。

陳妻控訴，2人不但到飯店開房間，丈夫還買一支30萬名牌錶討好娟娟，2人許多餐會都是出雙入對，形同夫妻，丈夫外遇帶給她極大痛苦、長期失眠，因此決定提告，要求丈夫賠償5000萬元。

但陳男辯稱，因為與娟娟相處融洽，才會一起出遊用餐，訂房只是娟娟的個人行為，並沒有贈予名錶與通姦，至於「共浴照」，因為認為「與其上網搜尋裸照，不如自己拍」，便向娟娟提議給她錢，與他一起在浴室拍裸照。

法官勘驗2張照片發現，陳男與娟娟全裸站在浴室鏡子前，娟娟緊閉雙眼，臀部朝向陳男下半身方向，另一張還模糊晃動，確定2人有性交行為，新竹地院一審判陳男賠220萬元，陳男不服上訴二審，高等法院則改判150萬元，全案確定。

(中時電子報)