高雄市政府9日召開第11次因應「嚴重特殊傳染性肺炎」應變會議，市長韓國瑜相當關心學童教育，特別推廣「新禮貌運動」，獅甲國小10日馬上跟進，在課堂上請老師們加強宣導，並且將學生們的座位盡量取道最大距離，甚至在大教室採取「梅花座」的方式上課。

韓國瑜推行的「新禮貌運動」，主要呼籲在日常活動中，人與人之間盡量距離1公尺以上，因此獅甲國小為了全力防範疫情，將學生座位之間的距離在拉大，校長與老師也特別在班上加強宣導，不只是上課時間，連學生們排隊時也不像以往緊密列隊方便老師管理，而是前後拉開距離，防疫第一。

獅甲國小校長陳明勇表示，因應「新禮貌運動」政策，校方加強宣導，希望孩子們在校期間，除了上課的座位以外，下課休息或所有活動都盡量將距離取開，減少人與人的接觸，也提醒孩子落實勤洗手的觀念，更鼓勵多運動保持身心健康，同學們都相當配合。

獅甲國小主任吳怡葵表示，以往學生們自然實驗課，會分配5至6人一組，方便學生一同合作完成實驗，為了防疫，在較大的實驗教室，改分3人一組，並採取「梅花座」的方式隔開學生們的距離，經過評估後，雖然一組僅剩3位學生，但實驗過程並不會受到影響。

面對師長的宣導，學生們也熱情回應，獅甲國小學生吳楷毅表示，雖然下課都不能跟同學勾肩搭背一起玩，但疫情嚴重，還是配合防疫，保護自己也保護同學。不僅如此，學生還會互相叮嚀洗手消毒，也會時刻保持距離，展現防疫時期的向心力。

高雄市教育局長吳榕峯表示，校園「新禮貌運動」是希望學生們保持人與人距離超過一公尺，包括教室課桌椅的前後左右間距可以拉大，運動場、實驗室與圖書館也能比照，避免發生群聚感染。

另同樣若學校有球隊、宿舍等，均希望運動員、宿舍內部如桌椅等，都能保有適當的間距，都是確保校園師生們的健康，以呼應高雄市政府推動的「新禮貌運動」，同時也再度呼籲大家要「戴口罩、勤洗手」，才是最好的保護自己與他人，達到防疫目的。

(中時 )