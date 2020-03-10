安馳(3528)2月營收為3.45億元，較去年同期大幅成長75.27%，主要在於公司切入雲端加速平台、邊緣運算方案、以及人工智慧物聯網(AIoT)產品等新興應用市場效益逐步顯現。

安馳表示，公司自去年開始將產品重心移轉至高階整合方案，透過產品工程師及技術支援團隊為客戶提供量身訂製的專屬應用方案，已獲得市場及客戶的肯定，整合方案出貨量明顯提升。公司今年除持續拓展大型資料中心的市占率外，今年將更進一步切入利基型的智慧監控、醫療演算及工業辨識系統市場。

安馳表示，今年整合賽靈思新款的FPGA、ADI的類比元件、LTC的高階電源管理IC、RF IC、以及多項傳感器等，推出雲端智慧監控系統整合方案，搶攻無人工廠的自動化檢測市場，目前進行客戶的產品驗證，預計下半年開始放量出貨。另外，公司今年更進一步切入高端醫療領域，新產品基因演算系統方案預計將於第2季完成產品安全認證，下半年開始出貨。

安馳進一步表示，今年在人工智慧物聯網系統方面，公司將推出各種客製化的AIoT智能整合產品，包括整合ADI新款的ToF 3D影像感測模組及賽靈思的AI模組，無須光源就能生成影像的飛時測距(ToF)感測系統，運用在無人工廠的工業辨識及智慧監控解決方案，以及結合ToF感測模組、RGB鏡頭及AI智能控制模組的全彩辨識設備，提供具備相對距離的真實影像，更高精密度的即時監控系統，應用在大型購物商場及公共場所，目前進行客戶實景測試認證，預估下半年開始量產出貨。

安馳對於今年營運展望持審慎樂觀的看法，主要在於公司近期已成功完成產品升級策略，大幅提升整合方案出貨比重，聚焦雲端與邊緣運算、人工智慧物聯網，以及5G傳輸等三大新興應用領域，公司整體出貨量可望穩健成長，降低電子產業淡旺季以及國際市場變化對公司營運的影響，今年出貨量可望逐季成長。

(時報資訊)