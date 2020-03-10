廣達(2382)2月營收491.94億元，月減21.9%，年減21.7%，主要仍是受到新冠疫情影響。2月NB出貨台數110萬台，較前一個月相比幾乎是腰斬，元月NB出貨為200萬台，廣達NB生產的機種全都是消費型。
廣達表示，目前在大陸的產區幾乎都已經復工，但因部分員工隔離及物流等問題，使產能並沒有全部到位。最重要的是，全球經濟籠罩疫情的不安下，終端消費力道削弱，恐衝擊到訂單。
廣達筆電主要生產基地在重慶，2019年底宣布泰國廠成立，投資10億泰銖目前試產中，預期最快今年第2季才能量產，分擔重慶廠部分產能，其主要生產筆電與智慧音箱等消費性電子產品。2020年1月13日再宣布增資旗下100%持股的泰國子公司QMB Co., Ltd.10億泰銖(約新台幣10億元)，廣達累計對泰國子公司的增資已達20億泰銖。廣達在泰國當地購買現成廠房，快速設立生產線與試產，以達成客戶要求2020年一定要有東南亞產能的目標。
(時報資訊)
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