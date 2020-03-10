照明廠湯石照明(4972)今日舉行法說會，針對新冠肺炎疫情影響，發言人王志遠表示，主要生產據點在廣東，至上周為止，復工率約七成；至於歐洲疫情轉為嚴峻，目前尚未被取消訂單，但觀察新訂單是否會受到影響。

湯石照明位於中國廣東中山的工廠包括中山泰騰照明、中山湯石照明，已於2月17日取得當地主管機關核准，並於2月18日復工。惟目前工廠人力尚未完全回復正常，大陸及當地政府提出獎勵開工的多項措施，公司有提出申請。

針對歐洲近期的疫情轉為嚴峻，湯石發言人王志遠表示，以市場結構來看，照明與資本支出和房地產景氣有關，與全球經濟成長的連動性較高。公司訂單都是客戶年前下的單，在手訂單並未受到取消，在未來新訂單方面，公司持續關注疫情及未來訂單狀況。整體來看，目前訂單能見度在一個多月至二個月。

湯石照明營運重心以歐洲為主，去年公司整體毛利率上升到38%以上，全年獲利與前年大致持平，每股盈餘2.69元。

湯石2019年業績穩定，全年營收約10.86億元、年增3.17%，毛利率38.7%、年增4.5個百分點，營業利益1.65億元、年增75%，但因2018年業外金融評價利益較豐、2019年回歸本業表現，稅後淨利1.06億元，比前年微增，每股盈餘2.69元，略優於前年之2.65元。

湯石照明主要經營照明燈具產品業務，品牌產品去年業績成長達3成，近年來自有品牌專案營收比重上升，公司主要有約8成營收來自於照明燈具OEM/ODM代工服務，以歐洲市場為主，整體歐洲市場占比逾6成，包括德國、英國、義大利等。

受到疫情影響，湯石照明今年2月營收445萬元，月減92.58%，年減86.37%。2020年1-2月營收6450萬元，較去年同期減少51.63%。公司表示，前2月營收下滑，是因新型冠狀病毒疫情影響，大陸春節延後至2月18日復工生產所致。

(時報資訊)