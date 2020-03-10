台鐵南港站啟動熱顯像儀測試。（台鐵局提供）

因應新冠肺炎防疫升級，台鐵局今日表示，已於南港站測試新裝設紅外線熱顯像儀，並對相關人員教育訓練，經顯像儀量測體溫超過37.5度的旅客，將以額溫槍複測並告知該旅客實測體溫，如果旅客有需求，也會主動提供口罩。

台鐵局表示，預定3月底前於旅運量較大的基隆、汐止、南港、松山、台北、板橋、樹林、桃園、中壢、新竹、台中、彰化、嘉義、台南、新左營、高雄、屏東、宜蘭、花蓮及台東站等20個車站，陸續配置第一批32台紅外線熱顯像儀。

(中時 )