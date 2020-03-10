臺鐵南港站 紅外線熱顯像儀今啟動測試 15:372020/03/10 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵南港站啟動熱顯像儀測試。（台鐵局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵南港站啟動熱顯像儀測試。（台鐵局提供） 因應新冠肺炎防疫升級，台鐵局今日表示，已於南港站測試新裝設紅外線熱顯像儀，並對相關人員教育訓練，經顯像儀量測體溫超過37.5度的旅客，將以額溫槍複測並告知該旅客實測體溫，如果旅客有需求，也會主動提供口罩。 台鐵局表示，預定3月底前於旅運量較大的基隆、汐止、南港、松山、台北、板橋、樹林、桃園、中壢、新竹、台中、彰化、嘉義、台南、新左營、高雄、屏東、宜蘭、花蓮及台東站等20個車站，陸續配置第一批32台紅外線熱顯像儀。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #COVID-19 #台灣 #新型冠狀病毒 #顯像 #旅客 #南港 #紅外線 #體溫 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國馬里蘭州確診3例 武漢肺炎逼近華府 10:032020/03/06 國際 中華醫大開發APP 教職員工生每日體溫全記錄 12:152020/03/06 生活 打擊新冠肺炎假消息 臉書推特YouTube全面防堵 17:102020/03/06 科技 富邦壽醫療險保戶罹新冠肺炎多給6千元 18:432020/03/06 財經 新冠感染者不隔離 陳建仁：萬人會感染 13:432020/03/07 政治 澳洲通報第3起新冠肺炎死亡病例 患者為8旬翁 10:222020/03/08 國際 保加利亞失守 首傳兩起新冠肺炎確診病例 14:102020/03/08 國際 疫情衝擊 奪牌數可能大洗牌 04:102020/03/09 生活新聞 世衛非洲辦事處：努力確保非洲國家監測到首例病例 17:062020/03/09 兩岸 新冠肺炎疫情升溫 巴拿馬淪陷蒙古封城 12:142020/03/10 國際 生活熱門新聞 陳時中烙台語 一句「臊酷酷」網暴動了 - 生活 獨》「北區最大」2層樓迪卡儂入駐三重 年底開幕帶100以上職缺 - 生活 抗議武漢包機太多人 指揮中心遭民「踢館」 - 生活 不是口罩？美國人瘋搶「防疫神物」：可用30年 - 生活 本周兩冷空氣 吳德榮：第2波達強烈冷氣團 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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