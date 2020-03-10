新冠肺炎疫情當前，各種傳播可能都得留意。針對診所前搖搖馬等投幣式遊具，恐有傳播疫情風險，高市衛生局今（10）日指出，除了新冠肺炎疫情外，接下來腸病毒、流感等傳染病也有流行趨勢，因此建議暫時包覆或撤除，目前無強制要求，將再與醫界取得共識。
衛生局簡任技正潘炤穎指出，根據目前在已知文獻有關新冠肺炎的傳播途徑，除了人跟人之間接觸距離外，有一些飛沫會噴濺到表面上面造成殘留，也會有一定的風險。
潘炤穎提到，回溯過去傳染病防治工作，尤其在105年到107年，針對高市腸病毒防治的工作環節中，在流行期時候，視疫情的需要發展，可能在社區流行主要型別是腸病毒71型，或是已出現重症死亡個案時，會要求醫療院所針對這些投幣式電動木馬包覆或撤除。
潘炤穎認為，雖然目前高市新冠肺炎疫情上面，即便還沒有到達社區感染，或傳播風險，但基於超前部署概念，這些遊具有高度暴露風險，對於整個疫情防疫是不利的，因此在這個階段呢，會積極尋求高雄市醫界共識，也建議家長在這段期間，暫時不要讓小朋友使用。
高市協會理事長楊宜璋認為，遊具畢竟是一個傳染源，病毒會在一般物品停留幾個小時，有些甚至長達好幾天，為了安全起見，避免疫情病菌傳播，先把搖搖馬、遊具撤離，若沒有撤離的話，至少每天3次漂白水清潔消毒；另將等衛生局正式公告後，再廣發給所有1600多家基層診所，配合包覆或撤除。
(中時 )
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