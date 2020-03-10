台灣之星今日公布早鳥無痛升級「5G免費體驗」，無論新朋友、老客戶來台灣之星申辦目前的4G資費方案，月租$599起，綁約24／30個月，除享原資費上網＋網內雙飽優惠外，還一律可以原門號、原月租升級「5G免費體驗」，再享【升級時間選擇權】，不用擔心5G商轉初期涵蓋不高，開台後隨時線上一鍵啟動「5G免費體驗」；體驗時間依申辦資費及年資不同計算。舉例來說：若年資5年以上台灣之星老客戶申辦$999資費方案，5G開台後可自己決定「5G免費體驗」的升級時間，再享2年5G上網吃到飽。

此外，台灣之星也為消費者考慮到目前市場上的5G手機選擇不多，特別再把搭配手機的領機時間選擇權還給消費者，「現在拿」市面上的4G／ 5G手機，可享原資費與手機專案價最高折$20,600優惠。

「開台後拿」5G手機，為襧補消費者長時間等待造成的不便，除前述優惠外，再享補貼更深的「早鳥預約禮」，手機最高再加碼折$6,000，共$26,600。選擇現在拿SAMSUNG Galaxy S20系列5G手機，我們也貼心延長「5G免費體驗」時間，月租$599／$799用戶延長至1年、月租$999以上用戶可直接升級綁約期間「5G免費全體驗」。

(中時 )