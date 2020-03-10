陸A股收盤大幅回暖 滬指盤中站上3000點 15:122020/03/10 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸A股三大股指10日午後大幅回暖，截至收盤，滬指漲1.82％，深成指漲2.65％，創業板指漲2.66％；其中，通信、電子、計算機等科技板塊集體大漲；另外，口罩概念股全天領跌，醫藥、石油、黃金股跌幅居前。 值得注意的是，滬深兩市成交額再度突破兆元人民幣，北向資尾盤加速淨流入。 (旺報 ) #收盤 #a股 #跌幅 #滬深 #黃金 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸港觀盤－中國A股 Q2拚迎新契機 04:102020/03/06 全球財經 10檔中型股 買盤護體 04:102020/03/06 證券．權證 美股暴跌近千點！台股早盤跌近百點 摜破11500 09:002020/03/06 財經 《港股》隔夜美股重挫，恆指開低1.38％ 10:172020/03/06 財經 滬深兩市低開逾1％ 房地產及石油股承壓 10:242020/03/06 財經 《港股》憂疫情擴散，恆指收跌2.32％ 16:482020/03/06 財經 我2月CPI 創28個月最大跌幅 04:092020/03/07 財經要聞 美期狂瀉千點！亞股慘綠 日、港股重摔4％ 09:482020/03/09 財經 油價急跌 拖累滬深兩市低開逾1％ 10:472020/03/09 財經 上證綜指跌逾3％ 北向資金淨流出額創新高 16:232020/03/09 財經 財經熱門新聞 太瘋狂了！下周汽油恐狂降3.7元 史上最大 - 財經 巴菲特砸3000億全泡湯？ 投資這檔股竟暴跌53％ - 財經 老牌飯店撐不住收攤 房市專家嘆：台中恐現鬼城 - 財經 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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