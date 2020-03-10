大陸A股三大股指10日午後大幅回暖，截至收盤，滬指漲1.82％，深成指漲2.65％，創業板指漲2.66％；其中，通信、電子、計算機等科技板塊集體大漲；另外，口罩概念股全天領跌，醫藥、石油、黃金股跌幅居前。

值得注意的是，滬深兩市成交額再度突破兆元人民幣，北向資尾盤加速淨流入。

(旺報 )

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