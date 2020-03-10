王男駕駛大巴士路邊停車，不慎擦撞路邊小車，小白車左前輪拱凹陷、左前門擦傷。（台中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

林男將小白車停路邊遭撞，不過仍被開罰單，因為佔用機車停車位。（台中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

台中市一位55歲林男駕駛大客車，擦撞停在路邊的小客車，台中市警局第四分局交通分隊，通知被撞車主32歲王姓男子到場，卻先開他一張罰單，原來王男貪圖方便，將愛車停在機車格上已違規，車被撞還吃罰單，讓王男大呼得不償失，以後一定好好停車。

林男日前駕駛大巴士載客旅遊，遊客下車後，林男尋覓路邊空位停車休息時，卻不慎擦撞王男停在路旁的白色小汽車，造成白車左前輪拱凹陷、左前門擦傷，大巴士則右後方擦傷、警示燈掉下來，林男立即主動報案。

台中市警局第四分局交通分隊員警到場查看，發現白車占用機車停車格停放，立即通知車主王男前來，此時王男才急忙從一旁的公司跑出來，表示因貪圖一時方便，才將車子停放在公司前面的機車停車格，沒想到會遭撞，雖然王男汽車被撞，但也違規停車，員警仍依法舉發，並指出幸本件車禍無人受傷，如造成人員受傷，還有刑責問題，讓王男大呼不敢，以後一定好好停車。

中市警局第四分局交通分隊分隊長顏志明表示，依道路交通管理處罰條例第56條第一項第9款規定「汽車駕駛人停車時，停車車種未依規定，可處新臺幣600元以上1200元以下罰鍰。」呼籲駕駛人切勿貪圖自身便利違規停車。

(中時 )