培訓期間就月薪6萬以上，再加上超過2個月年終，永豐銀行尋找接班人才，打出年薪百萬元，要徵求35位儲備幹部（MA），只要碩士以上學歷、或具二年以內工作經驗、TOEIC達750分，工作內容是專攻產品創新及平台服務，永豐銀表示，今年MA加金融創新儲備人才共要85人，創歷年新高。

今年各大校園徵才因為新冠肺炎疫情紛紛延後或暫不舉行，但金控徵才步調並沒有放緩，各大金控3月都是徵求MA熱季，這些儲備幹部都將在各部門、甚至各子公司歷練，作為下個10年甚至下個30年的公司主要幹部。

永豐銀今年要徵求35位MA及50位金融創新儲備人才（MVP），MA主要負責商品創新及策略等規劃，主要以碩士以上學歷人才為主，MVP則是學士以上畢業、應屆生或二年內工作資歷、TOEIC具600分，工作以產品規劃及行銷為主，二者都不限科系。

永豐銀今年強調為了加速培養接班梯隊，配合企業未來布局策略，招募85位儲備幹部與金融創新二大類策略人才，主打MA培訓期間月薪就至少6萬元以上，加上年終獎金後，年薪即可破百萬元，MA員額共35位。

再加上50位MVP，亦是儲備人才之一，永豐銀表示，二者錄取後依選填志願分發，提供專屬培訓課程、基礎共同訓練與單位輪調實習，並有規劃簡報技巧與專案規劃等課程，是一整套的企業接班人自主養成計畫。

永豐銀表示，MA加上MVP及其他類人才需求，永豐銀今年共要人才800人。

(工商 )