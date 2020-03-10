張文綺、黃鴻升（小鬼）主持華視《台語我上讚》，10日出席開播記者會。小鬼近日剛辦完個展，畫作跟公仔全數賣光，其中不乏收藏家跟拍賣家購買，他表示：「有藝人男性長輩朋友買，但我不確定對方是否想透露。」至於畫作賣出多少錢，他笑稱，「談錢太銅臭，之後會議我會再確認。」他的創作展，楊丞琳、丁春誠、黃子佼，孟耿如以及主持夥伴張文綺都到場支持。

張文綺擔任黃子佼、孟耿如伴娘，最近為了穿禮服開始運動跟飲食控制，談到配對伴郎李運慶竟有些嬌羞，「我蠻欣賞運慶哥，有一次佼哥、耿如姊去高雄，他們要介紹運慶哥給我認識，那時他在高雄拍戲，還在我家附近，他還叫了鹹酥雞，我親自送過去。」但提及發展可能性，她表示：「運慶哥比較慢熟，我可能太活潑。」

黃鴻升（左）、張文綺談近況。（吳維書攝）

張文綺提及有次老爸順路載李運慶去搭車，當時見過對此人評價不錯，「我在演藝圈這麼久，沒人跟我傳緋聞，就知道我很乾淨啦。」小鬼聞言則在旁提醒她，當天不要搶捧花，「要自然掉在你懷裡才算，搶捧花只會顯得你吃相難看。」現場一片笑聲，她希望能在32歲結婚，理想對象開出條件，可接受大10歲、小5歲的範圍。近日新冠肺炎嚴重，張文綺為此損失近30萬，「幸好有別的補回來，有接到改成直播主持的春酒活動。」小鬼剛好年後2活動都不受影響。

(中時 )