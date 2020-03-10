在9日晚間，我駐美代表處發布新聞稿表示，目前新冠肺炎疫情持續發展，不過世界衛生組織（WHO）仍不讓台灣參與會議，不過仍有16名俱備醫生資格的眾議員組成「共和黨醫師連線」（GOP Doctors Caucus)，聯名致函給WHO秘書長譚德塞，希望能邀請台灣參與包括5月份的世界衛生大會（WHA）在內的各項會議及活動。

我駐美代表處轉述信函內容中表示，隨著新冠肺炎疫情持續擴散，有16名眾議員以醫師專業立場呼籲，希望WHO讓台灣參與活動及會議，否則就是在傷害自己的信譽，並讓全球人民的健康暴露在更大的風險當中。

此外還提到，台灣地理位置相當接近病毒發源地，也有台灣人因為新冠肺炎而死亡，如果能進入WHO及出席世界衛生大會，也許就有機會能避免這個案例發生。

最後聯名信中還提到中國大陸因為逮捕「吹哨者」，導致因應疫情上較為緩慢，且不斷反對台灣參與WHO，限制台灣取得公共衛生的資訊及重要資源，這並不符合國際社群例益，希望WHO可以無視中國大陸壓力，讓台灣參與包括在今年5月舉辦的WHA在內的所有會議、活動和機制。

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(中時電子報)