行政院長蘇貞昌指前總統馬英九擔任台北市長時，面對SARS疫情「不配合、不積極」，馬英九辦公室表示，面對新冠肺炎疫情蘇院長無法將心比心，卻不忘搞政治鬥爭，心態之可議，國人都看在眼裡。

行政院長蘇貞昌上午在立院答覆民進黨立委劉世芳質詢時，指政府對抗新冠肺炎成效獲肯定，應是因17年前抗SARS時留下珍貴經驗，也建立相當制度。蘇揆同時抱怨，17年前時任台北市長的前總統馬英九，對防疫不配合、不積極。

馬英九辦公室表示，SARS是臺灣的傷痛，抗煞是中央與地方共同合作，北市和平醫院封院亦是中央的決策，地方全力配合。為應變防疫，馬前總統於SARS期間甚至連續42天夜宿市府辦公室。蘇院長時任臺北縣長，應該瞭解實際狀況，卻跟網路鄉民一樣跟著謠言起舞，消費歷史傷痛，實在不厚道。

馬辦指出，對於武漢包機卡關，馬前總統早已建議按照兩岸定期航班模式，在嚴格的防檢疫措施下，由華航及東航共同執行包機任務，若政府早採納，滯留湖北國人早可回家。蘇院長對無法回家的國人沒有同理心，現在還加碼打馬，到底是什麼心態？

馬辦表示，義大利疫情急遽升溫，當地臺商也呼籲政府包機撤僑，請蘇院長多花點心思於協助海外國人返家，少對馬前總統念念不忘。

(中時 )