湖人球星詹姆斯(LeBron James)公然反對閉門比賽，對於已經在美國蔓延的新冠肺炎疫情毫無警覺。聯盟已有球團高層認為，閉門比賽是遲早會發生的事，在這個時候，身為聯盟球員領袖的詹姆斯應該要力挺聯盟的防疫措施，而不是唱反調。

《華盛頓郵報》引述一位球團高層的話：「沒有對詹姆斯不敬的意思，但這個公衛危機比什麼都迫切。我個人認為我們終究會在無觀眾的情況比賽，(新冠)病毒散播得很快，控制不住了，至少短期內做不到。這個威脅可能持續到下個球季(今年冬天)。」

另外還有一位高層直接批評詹姆斯「短視」「幫倒忙」，許多歐洲足球、籃球聯盟都已閉門比賽，現在是需要喚起美國人危機意識的時刻。

聯盟裡也有很關注疫情的人，拓荒者後衛利拉德(Damian Lillard)說：「當然很重要，特別是我們處於一個隨時隨地都與人群接觸的工作環境。你無論何時都該設法保護自己，保持雙手清潔。對我來說，就是盡可能讓我和我兒子避開人多的地方。」

(中時電子報)