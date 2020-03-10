新冠肺炎疫情造成各行各業商機低迷，市民盼減稅度難關。台中市地價及標準地價評議委員會去年底舉行會議，決議2020年公告地價調降20.06％，超過9成納稅人受益，市長盧秀燕10日表示，過去市民地價稅負擔在全國排名第二高，加上今年疫情衝擊經濟，市府推動輕稅簡政幫助市民，施政過程中調整的數字皆公開透明，提供民眾檢視，讓市民放心。

台中市府10日舉行市政會議，由地政局長吳存金專案報告「傾聽民意、輕稅惠民2020年六都土地所有權人稅賦負擔情形分析」。

吳存金表示，台中市2016年公告地價大幅調漲38.25％，增加民眾稅賦負擔，市府充分考量「地方財政需要」、「社會經濟狀況」、「民眾地價稅負擔能力」等原則，提請地評會審議調整幅度，依法召開地價評議委員會決議2020年公告地價調降20.06％。

吳存金強調，2020年公告地價調降後，約有94％納稅人應納地價稅降低，一般土地平均減少約2500元，還稅於民，絕無外界謠言有圖利財團的情形，地價稅雖調降，市府減少的稅收可由土地增值稅挹注，新興開發區地價稅開始課徵，可減少地價稅稅收差額，適度補足財務損失，調整過程嚴謹。

另為避免相鄰縣市間地價訂定不均衡，市府也於去年召開縣市毗鄰地區地價協調會，與苗栗縣、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣、南投縣及彰化縣等相鄰縣市政府及其地政事務所地價人員，共同研商查推估價格、公告土地現值及公告地價訂定等相關事宜。

受到疫情衝擊，台中市很多餐廳與觀光旅遊、飯店紛紛承受業績迫降壓力，由於疫情延燒後遺症不知何時止血，台中市2020年土地現值、公告地價雙降，公告土地現值平均下跌0.98％、公告地價平均下跌20.06％，估計全市約94％納稅戶應繳納地價稅額將減少。

對這波疫情造成虧損，台中市降低稅賦送暖，加上台中市府提出「紓困九箭」，在這波疫情寒冬中，為各行各業減少壓力，否則中央雖已祭出600億元紓困經費，但企業有的已等不及，中央需加快腳步。

(中時 )