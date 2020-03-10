財政部關務署指出，自今年3月16日將開始試辦報關委任及實名認證制度，4月16日起正式實施。

換言之，自今年4月16日起，只要民眾沒有填寫報關委任文件或是利用「EZ WAY易利委」APP做實名認證、將無法收到海外包裹，對於海外網購族將是一大麻煩。

4月16日後，只要我國民眾在淘寶、天貓、樂天、Amazon等下單，從海外進口快遞包裹，將全部受到實名認證限制。

而海關對於海外網購的新制，往往引起不少民怨，像是我國自2018年先是下修海外網購免稅門檻，從3千元降為2千元，且半年進口次數超過6次還會取消免稅機制，導致不少海外網購族要花更多錢繳稅，甚至要控制網購次數。

如今海關又祭出「實名認證制」，只要民眾未填寫報關委任文件或是未使用「EZ WAY易利委」APP認證，報關行將直接告知海外電商，可能連下單的包裹都無法從海外寄出。

海關實名認證新制也在Twitter與台大批踢踢實業坊論壇引起討論：「實名認證新制的宣導明顯不足」、「事後認證算嗎？」、「意思是還要等行政作業時間？」、「國內電商笑呵呵」、「又在保護國內電商了」

(工商 )