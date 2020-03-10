Winodws 10 使用者快看喔！微軟(Microsoft)趁著向全體 Windows 10 用戶再度送上了專屬主題禮包「Earth from Above PREMIUM」，總共包含 14 張 4K 高畫質桌面(桌布)，電腦效能許可、Windows 10 在指定版本以上都可以免費下載。

微軟在 Microsoft Store 當中為 Windows 10 用戶提供的「Earth from Above PREMIUM」的全新免費主題，內含 14 張高品質 4K 解析度的桌布，主要以各種從太空中俯瞰地球的照片為主，內容包含了颱風(美國地區稱為颶風)、美國國土夜景、地球全景，還有包含一張 NASA(美國太空總署)從月球上看地球的知名圖片，熟悉這一類議題的網友看來肯定不會陌生。

Windows 10 的「Earth from Above PREMIUM」免費主題預估大小為 10.49MB。Windows 10 版本 14951(同時按下「視窗鍵」+「R」，輸入 winver 指令即可查詢 Winodws 10 版本) 以上都可以在 Microsoft Store 下載。單一帳戶最多可以在 10 部 Windows 10 裝置上安裝。Windows 10 的使用們喜愛太空照片的朋友不要錯過啦。

最後來科普一下跟地球有關的知識。地球是太陽系八大行星中從內到外的第三顆行星，距離太陽149597890.7公里，是目前已知八大行星中唯一人類可居住的星球，人口數約有 76.6 億。地球表面有71%的面積被水覆蓋，其餘是陸地板塊組成的大洲和島，從太空俯瞰地球多為藍色，外部被大氣層包覆。目前預估地球約誕生在 45.4 億年前。

(中時電子報)