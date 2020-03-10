記憶體品牌廠廣穎電通(4973)2月營收3.14億元，相較去年同期增長約26%，並已連續第8個月營收突破3億元，2020年1-2月營收7.13億元，較去年同期增加26.99%。隨著今年產業復甦，公司營運增溫。

廣穎2020年2月營收3.13億元，雖較1月高峰減少21.56%，年增率達26.19%。

自2019年底起，記憶體市況復甦，NAND Flash價格上漲，目前市場普遍預期2020年記憶體供不應求。然相對於價格漲跌，廣穎公司不以原料成本作為競爭條件，著重的是如何穩定供貨給客戶。

廣穎遍布全球的客戶大多每周穩定拉貨，無論是備貨周期或庫存水位，廣穎以客戶需求為優先考量，確保通路穩定為首要目標。

此外，歷經先前新興市場受強勢美元干擾致消費力大跌，以及雲端和多元應用的興起，使隨身碟與記憶卡需求大幅萎縮的挑戰後，廣穎開啟轉型之路。近年來逐步降低新興市場銷售比重，轉而進攻美國、歐洲、日本等先進國家市場，使毛利率與獲利均有斬獲。加上公司積極耕耘「工控」、「B2B通路」、及「電子商務平台」三大領域，持續挹注營運績效。

(時報資訊)