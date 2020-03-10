大陸新冠肺炎疫情逐漸減緩，卻在全球開始大爆發，台灣政府在防範疫情上讓不少民眾稱讚，但是，疫情擴大卻讓全球經濟受創，台灣也受波及。而最新民調顯示，若肺炎疫情在台灣不幸蔓延開來，認為台灣經濟會「大幅衰退」的比例合計逾8成。

據《ETtoday新聞雲》「雲端最前線」今10日所公布最新民調結果顯示，蔡政府為救受影響的觀光、旅遊等產業，端出600億紓困預算，近日在立院通過初審。但對於「今年台灣經濟前景信心度」，有高達68.1%的受訪者對今年景氣「感到悲觀」，相對而言，僅28.4%「抱持樂觀」看法。

值得注意的是，此次調查也針對「若新冠肺炎疫情擴大蔓延，認為台灣經濟會大幅衰退嗎？」做調查，結果認為「一定會」與「可能會」的受訪者，佔了83.5%，民調顯示，有非常高比例的民眾，對於未來經濟發展，仍然相當擔憂。僅16.5%民眾認為不會。

行政院會2月27日通過「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」新台幣600億元，立法院財政包括財政、經濟、教育、文化等6個委員會聯席會議3月9日審查「紓困預算案」，多個部會首長均列席，經過朝野立委4個多小時的討論後，並未刪減或凍結金額，初審通過。

(中時電子報)