防疫作戰，林右昌切完蛋糕後，特意不吹蠟燭，改用手搧風滅火。（許家寧攝）

林右昌許下三個願望，要做「重要級」人物，也引起外界揣測。（許家寧攝）

基隆市長林右昌今適逢49歲生日，依習俗逢九要低調過，不過市府團隊仍在市務會議後送上蛋糕及豬腳麵線慶生，讓林右昌相當驚訝，對於外界關心林右昌天命在哪裡﹖他則許願做「重要級人物」繼續努力，讓基隆變得更讚、更好。

林右昌10日中午主持完市務會議後，有「基隆學姊」的市府發言人沈詠珮貼心送上驚喜，高唱生日快樂歌，市府團隊送林一顆籃球，盼他繼續甩肉，找回昔日健美體態，林右昌笑得合不攏嘴，直呼已經有交代過不需要特別慶祝。

林右昌在眾人鼓譟下，他先許願基隆市「要錢有錢，要地有地，市政昌隆一定行」，第二個願望是做「重要級」人物，不做「重量級」人物，最後希望大家身體健康、平安，因應新冠肺炎疫情，切完蛋糕後，林也特意不吹蠟燭，改用搧風方式熄滅火燭。

拆開禮物生日後，林右昌忍不住拿起籃球把玩，彷彿回到高中「基隆三浦春馬」時代，他自誇以前「很會打球」、「投籃很準」；去年林右昌3個月成功減重10公斤後，今年元旦再發豪語，4個月再減10公斤，將在下月期滿，市府團隊只希望他能多加油。

自古有云五十知天命，外界好奇林右昌的天命在哪裡﹖每被問及林右昌只是微笑，但也自豪基隆在新冠肺炎防疫工作搶先佈署，度過鑽石公主號、寶瓶星號郵輪兩大難關，目前依然保持「完美的0確診」，接下來還要繼續努力，讓基隆變得更好。

(中時 )