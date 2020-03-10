美食-KY（2723）公布自結2020年2月合併營收，以功能性貨幣計算，達人民幣3.2億，較去年同期減少17％，1至2月合計則減少9％；受到人民幣貶值6％影響，若換算新台幣，今年前兩個月合計營收則較去年減少14％，為新台幣32億。

公司表示，自春節以來，全球各個市場的營運皆以消費者及員工健康為第一優先。大陸各城市在二月期間，配合防疫措施，營業門市以及時數減少，致使營收衰退。其他市場，諸如台灣、美國、澳洲、香港等地，雖影響輕微的多，但也有少數商圈受到旅遊限制或消費氛圍的影響，人流短暫下滑，略為影響二月份成長動能。

展望即將到來的春夏時節，公司仍將持續觀察各個市場的恢復狀況，在消費者及員工的健康獲得保障的前提下，持續推升營運及生產。同時，公司也預期，大陸餐飲行業受到的短期衝擊雖十分顯著，但也可望加速行業的汰弱留強；美食-KY帳上現金充足，資產負債表相對穩健，樂觀看待中長期的競爭環境，也有信心能持續推出新的產品及門市，搶攻市占率。

在大陸市場，二月上旬，配合相關單位與民間的防疫政策，停業休息的門市較一月底增加，營收年減的幅度擴大。但隨著二月中旬以來各地的陸續復工，85ºC恢復營業的門市也快速增加，顯著帶動業績回升。儘管截至二月底仍有少數門市停業，但公司預期，只要疫情持續受到控制，其餘門市也可望盡快恢復營運。

對此，法人指出，與當地其他餐飲業相比，85ºC的同店銷售衰退幅度相對輕微，也看好85ºC受惠於自有的生產及研發團隊，未來營收恢復的腳步能優於同業，甚至有機會進一步提升市佔。

大陸以外的其他市場，包括台灣、美國、澳洲、香港，一、二月合計，年增動能仍相對穩定。法人觀察，二月間各國的防疫措施持續升級，或多或少也影響到美食-KY一部分門市的客流。但受惠於鮮明的品牌定位以及領先同業的研發能力，對業績的衝擊尚屬有限。美國市場二月份也推出話題新作－珍珠熔岩蛋糕，搭配85ºC招牌咖啡限時優惠，成功吸引消費者目光，創造網路話題，也貢獻門市業績。

在台灣，85ºC盡一己之力，希望在全民抗疫期間貢獻正能量，推出來自法國、風靡全球的粉紅明星－BARBAPAPA泡泡先生－聯名商品；兩款造型玻璃杯不只療癒，更相當實用。另外，85ºC也強打85 Cafe APP的便捷功能：線上點餐＋外送，不想外出的客人也能放心消費，衝刺線上商機。

(旺報 )