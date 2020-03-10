後壁菁寮掩埋場太陽能光電設備完成，南市12處掩埋場光電場年發電1900萬度，全台第一。（台南市政府環保局提供／莊曜聰台南傳真）

台南市政府環保局從2015年起，盤點已經封閉的垃圾掩埋場，設置太陽能光電系統，到2月底的菁寮掩埋場完工後併聯發電，總計在全市已經完成12處電場，每年平均發電量達到1900萬度，足以提供5000戶的用電量，減碳約10萬公噸，未來預計再增設4處，讓閒置掩埋場活化發揮效益。

2016年環保署在全台推動掩埋場設置太陽能光電設備，計畫在2018年達成全台年發電30MW的目標，南市還比中央早了1年，從2015年開始就著手規畫，把封閉復育的掩埋場土地招租種電。

環保局指出，由於多為地面型設備，選址必須找尋地形平整、鄰近台電饋線的區域，並由專業廠商取得開發權，包括城西零期、將軍西和漚汪、西港大塭寮、鹽水1期及麻豆1期，以及面積最大的新營3、4、5期掩埋場，在2018年就近12MW發電量，新營場址還結合公園、球場成為有休憩功能的光電園區。

環保局接續又再發包佳里塭子寮、西港八分、新市潭頂、後壁菁寮等處的掩埋場太陽能光電系統，2019年起施作並先後完工，2月底位於後壁菁寮掩埋場的工程結束，850KW系統開始併聯發電，年發電量108萬度，可供300戶用電，也宣告12處掩埋場光電系統全上線。

台南市預計在2022年達到2GW的太陽能光電設置容量目標，配合循環經濟，並活化利用掩埋場，環保局將再評估4處場地設置，結合廢棄物處理設施與太陽光電專業性，促進公有土地閒置空間再利用。

(中時 )