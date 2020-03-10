亞聚林園廠10日因排燒過程，安全閥跳脫，將製程內氣體大量排放至燃燒塔，產生大量黑煙，高雄環保局稽查科長林燦銘火速率隊到場稽查，依違反空氣污染防制法第32條規定告發，將依法裁罰10萬元以上罰鍰。

高雄環保局10日下午表示，10日09時26分左右，該局環保局稽查人員，在亞聚林園廠周界巡查，發現該廠燃燒塔排燒使用中，立即監控排燒及污染情形，並在09時31分發現大量粒狀污染物(黑煙)，隨即通報，由林燦銘率隊入廠稽查。

高雄環保局指出，經確認大量黑煙，係因亞聚林園廠M06製程控制閥控制氣體，回流至壓縮機時，發生內漏，導致壓縮機壓力升高，導致安全閥跳脫，大量氣體排至燃燒塔燃燒，但因燃燒不完全，產生大量粒狀物（黑煙）散布空氣中，現場依違反空氣污染防制法第32條規定告發。

高雄環保局表示，為了加強林園工業區及臨海工業區的稽查，特別成立專案進駐管制，要求業者平日應落實污染防制設備的操作，以維護空氣品質，防範污染情事發生，而各廠應加強檢修及平時的維護保養，避免排放或逸散空氣污染物於空氣中，增加高雄地區的污染負荷。

(工商 )