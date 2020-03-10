雲品國際（2748)年報出爐，因餐飲市場進入盤整階段，雲品館外餐飲中的頤品大飯店旗下新店北新館、桃園民生館宴會活動較去年同期減少，成長力道減弱，加上認列發行公司債的利息與受IFRS 16租賃新制使得相關認列費用增加，雲品2019年全年合併營收23.81億元，稅後淨利1.84億元、稅後每股盈餘(EPS)2.8元，年減13%。

雲品董事會決議通過2019年擬配發每股1元現金股利與1.5元股票股利，股利配發率89%。

因館外餐飲事業的企業活動訂單遞延，雲品2月營收為1.22億元，年減32％，累計營收為4.07億元，年減9％。

展望後市，雖然新冠肺炎疫情強襲觀光旅遊與餐飲產業，雲品仍積極拓展館外餐飲業務多角化布局，期能進一步提升餐飲業務營收比重，包括聚焦中高端宴會市場的「頤品」及「頤璽」，以及挾君品酒店頤宮中餐廳蟬聯米其林三星之優勢，於旺季期間搶攻婚宴、尾牙宴會承辦及外燴訂單。

其次，雲品亦將持續擴大婚宴平台君品Collection業務規模，不僅君品Collection宴會平台國內外結盟合作據點已達43個，宴會訂單逐步增加推升君品Collection占館外餐飲業務營收比重。雲品表示，公司仍致力優化日月潭雲品溫泉酒店、君品酒店等住房業務，以及館外餐飲業務等營運體質持續改良、業務組合結構優化等。此外，為考量公司未來業務發展擬累積淨值，以從事國際投資之布局。

此外，雲品延伸集團在餐飲事業的優勢，採取零資產、純管理模式，推動君品Collection宴會平台、「皇家薇庭」委託經營管理及外燴等多角化業務布局，以期在暫時性疫情過後，持續挹注公司整體營運體質穩健，並創造更為強勁之成長動能。

雖然第一季面臨新冠肺炎疫情影響訂單遞延，不利於單季營收表現，雲品仍持續採取持續優化服務與產品，致力提升服務精緻度與增進消費者體驗感受，以深耕國內旅遊市場並維持市場領導品牌地位，日月潭雲品溫泉酒店更規劃了「龍蝦饗宴」優惠住房專案，至五月底前入住雲品，享用丹彤自助晚餐時，每人加碼贈新鮮水煮龍蝦，期待能夠有效帶動住房率。而因應四月兒童節春假假期出遊，雲品首度推出「寵愛毛小孩」的寵物住房專案，攜帶毛小孩前往雲品入住，可免費加贈寵物備品與特製寵物點心，將能夠吸引家中有毛小孩的客群前往日月潭出遊，並響應世界睡眠日於3月13日起推出下殺4.5折的雲品好眠優惠住宿券，以多樣性商品與服務進擊各個客群。

面對新冠肺炎疫情，雲品仍謹慎落實飯店館內進行消毒與防疫，除了客房內實施醫療級紫外線殺菌燈清潔，自三月起更陸續增設公共區域如大廳、餐廳及宴會廳、廚房與備餐區、洗手間等，所有空調設備加裝TAF驗證之UVC紫外線燈組，透過能夠消滅細菌的紫外線C波長（200～275nm）的光源進行滅菌，全面提升安全性。此外君品酒店更增設FLIR 紅外線熱像測溫儀，可即時顯示進出飯店顧客的人體溫度影像，有效快速的達到初步篩檢的目的，更減少防疫期間測量體溫的人力與風險。

(工商 )