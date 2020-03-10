新冠肺炎疫情仍未受控，全球零售商的生意都大受影響。瑞典家居品牌大廠宜家（IKEA）為突破困境，宣布於10日起正式進駐阿里巴巴旗下天貓商城，開設全球首個第三方平台的線上官方旗艦店，初期服務上海、江蘇、浙江、安徽的消費者，並逐步拓展至全國。

路透報導，IKEA在天貓平台初期將上架3,800餘款產品，包括客廳、臥室等品類暢銷產品，並從上海、江蘇、浙江、安徽市場開始，並逐步拓展至全國。此外，IKEA也將門市與天貓旗艦店會員資料相互共通。

肺炎疫情1月爆發，IKEA隨即宣布自1月30日起，所有大陸門市暫時關閉，直至另行通知。目前IKEA在中國有30間分店，儘管部分門市已恢復營業，但仍有近半門市仍處於暫時休業情況，且已營業門市的業績也因疫情影響大幅下滑。市場分析，IKEA亟欲透過拓展線上管道進一步拉抬業績。

報導稱，宜家中國區總裁Anna Pawlak-Kuliga表示，宜家中國從2018年底開始轉型，以拓展業務管道和數位化為支撐，加入天貓是宜家中國戰略取得的重要里程碑，也是業務管道拓展的重要突破，未來會持續在大陸投資。

(工商 )