中州科大籃球隊在本屆UBA大專籃球聯賽中成為黑馬，不但搭上八強末班車，更是在複賽階段打出亮眼成績，還一舉拿下隊史首次四強門票資格。除了球員們相當高興感動以外，曾經也為中州籃球校隊一員的助教蕭文豪，內心滋味更是五味雜陳，當年在球場揮灑汗水的辛苦，現在由學弟們替他完成了踏上小巨蛋的夢想。

中州科大籃球隊一路走來跌跌撞撞，曾經歷過晉級、掉級，直到近幾年已穩妥地維持在公開男一級賽場，而整個跌宕起伏的過程，蕭文豪都參與其中，如今他已不再是球員，而是以助教的身份繼續為球隊努力著，心境上是否也隨著身份的轉變而有所變化？蕭文豪表示，因為現在自已也和球員們住在一起，生活相當密切，所以相處上較沒有隔閡，與其說是助教，他認為自己就只是像個大學長在管理學弟而已，「有時候我都覺得自己還是個大學生呢！」

蕭文豪曾是中州科大籃球隊一員。（圖／翻攝中州科大籃球隊臉書）

蕭文豪透露原本此次目標只設定在八強，但是在預賽結束、與各隊都交過手後，他開始不斷灌輸球員，「其實8隊球隊實力都差不多，只要誰調整得好，就能前進四強。」

蕭文豪曾是中州科大籃球隊一員。（圖／讀者提供）

隊史首度闖進四強，蕭文豪除了開心之外，內心也十分感動，努力了一整年，終於嚐到甜美的果實，「尤其是寒暑假每日三餐練球，大學生這樣被我操得跟狗一樣，還能挺過來真的不容易！」

而在整個訓練過程中，是否曾遇到什麼樣的難題？蕭文豪透露，整個球隊就像個聯合國，有來自各國的球員，包括蒙古及塞內加爾，語言不通導致溝通成為球隊中最大的問題，只能靠著一些簡單的英語，或者是實作來讓球員理解。此外，傷兵的問題一直以來也困擾著球隊，因必須維持高強度練習，許多球員會在練習過程中受傷，蕭文豪回想起最慘的狀況，「有一、兩個禮拜，球隊中能練習的健康球員只有4、5個！」

蕭文豪認為中州科大的優點在於，因地處偏遠，會選擇進入中州的球員，大多都是為了避開一些外在誘惑，想認真專注在籃球上，加上球隊集中管理的方式，球員們就會更加將精神全部投入在訓練；不過反之，也因為地處偏遠，且中部的強權球隊也少，因此必須經常往北往南跑，甚至前往中國移地訓練，讓球員可以維持在一定水準。

面對此次四強賽，蕭文豪認為最重要的，就是希望球員可以好好享受比賽，「對於這批球員來說，這可能是他們第一次踏進小巨蛋，也可能是最後一次」，所以好好享受比賽，不管是球場上的氣氛，抑或是隊友間團結的那份力量，「不管最終結果如何，都要笑著走出球場！」

比賽期間，蕭文豪在場下觀察球員狀況。（圖／王德蓉攝影）

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蕭文豪在比賽中思考球員調度。（圖／王德蓉攝影）

(中時電子報)