台灣紙業（1902-TW）董事會同意公司大股東余美玲家族新誠資產管理股份有限公司提議透過股份轉換的私有化下市案。董事會決議於4月16日召開臨時股東會討論股份轉換案，轉換基準日暫訂於6月1日，以目前董事長余美玲家族的主要股東持股來看，掌握股數應可望順利召開臨時股東會。

台紙表示，對於新誠公司提出之每股20.8元轉換價格，除了是近10年來的相對高檔股價，同時較去年第三季每股淨值15.64元更有高達三成以上的溢價幅度，考量到台紙近5年來營運表現始終處於牛步，除了兩年前處分不動產利益以外，三大本業營運表現每股稅後盈餘(EPS)難有全年超過1元以上成績，現又面臨武漢肺炎造成全球經濟高度不確定性的營運風險，因此認為新誠公司提出超過20倍本益比以上的轉換價格，應符合全體股東與利害關係人的最佳權益。

台紙發言人郭席揚表示，近年來公司持續在旗下新營廠舊有廠房、設備基礎上，積極推動化工事業轉型，生產包括氫氧化鉀（KOH）、碳酸鉀（K2CO3)等酸／鹼類化工製品，公司整體營運雖在經營團隊、董事會成員發揮專長下走出虧損困境，經營團隊戮力提升公司治理與資訊透明度的成果，也讓公司長期股價有同步穩定上升的走勢，惟當前各事業體經營挑戰依然存在，不容易有短期間內突破產業競爭的營運表現，尤其目前全世界經濟受到武漢肺炎疫情影響，從製造業供應鏈斷鏈、延伸至零售銷售的景氣下滑風險又在步步進逼，考量到全體股東最大權益及保障，公司在超過市場、同業本益比的轉換價格基礎上推動私有化下市，有機會降低股東受到未來不確定風險可能產生的衝擊。

郭席揚進一步指出，台紙成立至今將近74年，是台灣具有歷史性意義的公司，經營團隊與董事會成員始終本著股東權益、員工權益、所有利害關係人權益的「三個權益優先」經營理念，每日汲汲營營努力提升公司營運表現，很感謝一直以來受到市場上的許多肯定，相信公司未來私有化只是身分上的轉換，公司經營團隊的理念並不會有所改變，仍將會以員工權益、所有利害關係人權益為優先的理念努力打拼。

(旺報 )