水利局自今年3月起，將於各汙水接管工程施工路段，以噴漆字樣加註臨時鋪面日期等資訊。（台中市政府水利局提供／陳世宗台中傳真）.

鋪面噴漆有效辨識施工資訊，督促施工單位加強臨時鋪面自主品管。（台中市政府水利局提供／陳世宗台中傳真）

台中市29區目前汙水下水道累計接管用戶突破20萬戶，為提供民眾汙水用戶接管完成路面封層期程，自今年3月起各汙水接管工程施工路段，以噴漆字樣加註臨時鋪面及預計刨鋪日期等資訊；水利局強調，藉此提供民眾有效辨識施工資訊，亦督促施工單位加強臨時鋪面自主品管。

水利局指出，台中市今年成功爭取汙水下水道建設經費約17億元，持續推動原市區、豐原、太平及大里等區汙水接管建設；但汙水下水道接管工程分數個階段，路面常需來回開挖重鋪，常讓民眾一頭霧水，甚至產生強烈質疑工程進度等疑慮。

水利局表示，汙水用戶接管工程分為3階段，第1階段先在主要道路埋下幹管，第2階段於次要道路埋設分支管，第3階段將汙水下水道接到住家用戶的管線上；各階段皆需先確認管線通水順暢才進行下一步；各階段確認期間皆會提供臨時鋪面供大眾通行，待整體接管工程完成後，才將施工區域進行整體路面刨除重鋪。

水利局強調，今年3月起，將於各汙水接管工程施工路段，並噴漆字樣加註臨時鋪面及預計刨鋪日期等資訊，讓民眾有效辨識施工的相關資訊，還可督促施工單位加強臨時鋪面的自主品管等；民眾有任何汙水工程問題，可撥打台中市政府水利局汙水工程科04-22289111分機53800詢問。

(中時 )