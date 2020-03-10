事發1小時後，便道積水仍很高。（副議長顏莉敏服務處提供提供／陳淑娥台中傳真）

副議長顏莉敏今天接到學生家長通知後，立即召集相關單位會勘。（陳淑娥攝）

林姓同學在爸爸的陪伴下說明事情發生經過。（陳淑娥攝）

便道即日起將封路。（陳淑娥攝）

台中地區10日凌晨一場驟雨，造成沙鹿與龍井交界斗潭路旁低窪處淹水，一名林姓高中生早上5點多騎電動自行車經過，因天色昏暗未發現積水，連人帶車遭溪水沖走，所幸自行游泳上岸脫困，副議長顏莉敏下午邀相關單位會勘，會中決議即日起先封路禁止通行，以免再發生憾事。

副議長顏莉敏今天接到學生家長通知後，立即召集建設局新建工程處、建設局海線工程隊、水利局、沙鹿區公所、龍井分駐所、沙鹿分駐所到場進行會勘。

林姓同學表示，清晨5時許，他一如往常，騎電動自行車要到公車站搭公車上學，由於天色未亮，沒注意到每天行經的道路有積水，騎過去時，連人帶車瞬間遭溪水沖走，他游過去撿書包後趕緊上岸，嚇得趕快打電話給爸爸。林同學受訪時直呼「當時真的很恐怖、很嚇人！」

顏莉敏表示，過去她爭取已經設置警示柵欄，但沒有設置水位感測器，必須透過人工方式操控。同時，她已經向建設局爭取1300多萬預算新闢橋樑，在近日已公開招標，會中也要求建設局務必加快招標速度，盡快將工程完成，在工程完成前本路段暫時封閉，以確保用路人的安全。

建設局指出，橋梁工程今天已上網招標，主橋長度18公尺，加上兩側引道全長共計83公尺，寬6.5公尺，高為3公尺，預計4月底至5月初動工，明年2月可完工。

(中時 )