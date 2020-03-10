網家(8044)2月營收為35.21億元，年成長27％，創歷年同期新高，也創下歷年單月營收第四高，累計前2月合併營收為71.4億元，年成長15.1％。受疫情影響，並得利於消費行為轉移推升「宅經濟」發酵、情人節禮贈及低溫特報帶動抗寒商機等採購需求，旗下PChome 24h購物銷售動能佳，刺激單月營收大幅成長。此外，站上日用、食品、運動戶外、小家電等類別買氣爆發，促進行動端業績較去年同期大幅成長超過60％。

網家表示，近期實體通路消費行為大量轉移至虛擬通路，宅經濟漸成消費主流，且國人健康意識抬頭，牽動旗下PChome 24h購物全站各品類買氣持續高漲，食、衣、住、行、育、樂相關品項皆受惠，以生活用品、日用品、即時食品等商品銷量飆升，抗菌類清潔用品及家電亦促動成長動能。且因宅在家消費的行為當道，推升居家娛樂休閒用品銷售成績，電玩遊戲類別銷量年增率更達60%，如遊戲主機、遊戲片等商品買氣暢旺，其他像是居家健身器材市場需求亦十分熱絡。

PChome 24h購物3月陸續推出「女王出征」購物節、白色情人節等檔期活動，並推動女性時尚潮流線上活動、結合大甲媽祖繞境活動啟動線上朝聖專區、集邀50位網紅開箱驚喜禮物盒等活動內容，全方位搶攻女力商機，推升第1季營運動能。

(時報資訊)