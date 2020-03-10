中華電(2412)最新宣布，今(10)日中午12點開放中華電網路門市及全台服務據點限量預購三星Galaxy S20 5G全系列旗艦新機，在中華電5G開台前升級體驗方案「5G Pass體驗」及「5G VIP Pass自動升級禮遇」的加乘下，於1小時內立即額滿，獨家銷售的Galaxy S20 Ultra 512G星空灰亦搶購一空。

根據中華電預購盛況，星空灰最受星粉愛戴，總佔比近5成，其中包含Galaxy S20、S20+、S20 Ultra、中華電獨家銷售的限定色晴空白也很夯，佔比超過4成，此外，Galaxy S20+/S20 Ultra預購量近9成，顯示大尺寸為星粉首選。

中華電行動通信分公司總經理陳明仕表示：中華電信5G開台前升級體驗方案，成功帶動三星Galaxy S20 5G旗艦全系列新機預購熱潮。中華電不僅為國內唯一銷售三星Galaxy S20 5G旗艦全系列新機的電信業者，此次和三星合作獨家提供的Galaxy S20 Ultra(512G)星空灰與Galaxy S20+(128G)晴空白兩款經典色系，亦深受客戶歡迎。

(時報資訊)