台紙(1902)董事會同意公司大股東余美玲家族新誠資產管理股份有限公司提議，透過股份轉換的私有化下市案。台紙今表示，對於新誠公司提出之每股20.8元轉換價格，除了是近10年來的相對高檔股價，同時較去年第三季每股淨值15.64元更有高達三成以上的溢價幅度，考量到台紙近5年來營運表現始終處於牛步，除了兩年前處分不動產利益以外，三大本業營運表現每股稅後盈餘(EPS)難有全年超過1元以上成績，現又面臨新冠肺炎造成全球經濟高度不確定性的營運風險，因此認為新誠公司提出超過20倍本益比以上的轉換價格，應符合全體股東與利害關係人的最佳權益。

台紙發言人郭席揚表示，近年來公司持續在旗下新營廠舊有廠房、設備基礎上，積極推動化工事業轉型，生產包括氫氧化鉀（KOH）、碳酸鉀（K2CO3)等酸/鹼類化工製品，公司整體營運雖在經營團隊、董事會成員發揮專長下走出虧損困境，經營團隊戮力提升公司治理與資訊透明度的成果，也讓公司長期股價有同步穩定上升的走勢，惟當前各事業體經營挑戰依然存在，不容易有短期間內突破產業競爭的營運表現，尤其目前全世界經濟受到武漢肺炎疫情影響，從製造業供應鏈斷鏈、延伸至零售銷售的景氣下滑風險又在步步進逼，考量到全體股東最大權益及保障，公司在超過市場、同業本益比的轉換價格基礎上推動私有化下市，有機會降低股東受到未來不確定風險可能產生的衝擊。

台紙董事會決議於4月16日召開臨時股東會討論股份轉換案，轉換基準日暫訂於6月1日，以目前董事長余美玲家族的主要股東持股來看，掌握股數應可望順利召開臨時股東會。

郭席揚進一步指出，台紙成立至今將近74年，是台灣具有歷史性意義的公司，經營團隊與董事會成員始終本著股東權益、員工權益、所有利害關係人權益的「三個權益優先」經營理念，每日汲汲營營努力提升公司營運表現，很感謝一直以來受到市場上的許多肯定，相信公司未來私有化只是身分上的轉換，公司經營團隊的理念並不會有所改變，仍將會以員工權益、所有利害關係人權益為優先的理念努力打拚。

(時報資訊)