台中市社會局長彭懷真今日在市政會議專案報告，社福機構防疫應變作為。（盧金足攝）

新冠肺炎疫情肆虐，台中疫情應變指揮中心2月28日提升為一級開設，超前部署各項防疫作為，社會福利機構也持續進行各項防疫工作，包括改為分區獨立空間用餐、長青學苑及親子館延後開館、發給獨居老人關懷口罩、舉辦防疫兵棋推演，公私協力、全力防疫。

疫情期間部分民眾擔心社福機構是否將暫時關閉？市長盧秀燕今日在市政會議表示，未來若疫情加重，將不排除減少或暫時關閉部分據點或機構；但目前台灣或台中疫情相對緩和，考量弱勢民眾更需要相關支持或協助，現階段社福機構不會輕易關閉。

盧秀燕強調，台中市有4百多個關懷據點，民眾白天上班，把父母或阿公阿嬤交給據點照顧，若輕易關門，他們則必須回到家裡，恐怕衍生更多照顧問題，影響民眾醫療或受教權益。

對於社福機構或親子館防疫，社會局長彭懷真專案報告指出，市府防疫「超前部署、加嚴加密」，從農曆年前開始調整防疫措施，包括仁愛之家調整用餐方式，改為分區獨立空間用餐避免群聚，長青學苑及親子館均延至4月6日開課或開館，相關據點舉辦防疫措施說明會。

彭懷真說，社會局配合中央將口罩發放給相關單位或個人，包括照護機構、復康巴士第一線服務人員，2月10日起發給獨居老人及獨居行動不便身心障礙者「關懷口罩」，以每7天發送每人2片為原則，由區公所就近協助發送或受理領取，居家隔離或檢疫部分，民政局準備關懷包，食物銀行準備物資進行發送。

(中時 )