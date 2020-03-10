台中捷運綠線預計年底通車，捷運沿線成為購屋族積極卡位的目標，其中，「機廠捷運特區」因交通匯集，又有動工中的好市多二店，加上每坪20萬出頭的房價，吸引建商推出低總價小宅搶攻首購市場，不僅是今年台中房市的重頭戲，業者預期，若疫情趨緩，機捷特區房市交易將在通車前再掀一波高峰。

北屯區連月蟬聯台中房市最火熱的區域，當地代銷業者分析，主要是受到區域內的捷運系統加持，若進一步細分，又以北屯的蛋白區「機廠捷運特區」推案及銷售最熱絡。

代銷業者指出，機廠捷運特區在松竹路以北至南興北三路，又分為畢柳段、溝備段、文北段三大區塊，雖然目前仍在發展中、看似一片荒蕪，但區域內囊括G0總站、G3站、G4松竹雙鐵共構站，且靠近74號快速道路松竹雙向閘道，以及潭子中山閘道，美式賣場好市多也座落於此，在人流、車流、錢流匯集下，發展潛力可期。

建商也看準此商機，積極在推出低總價的小坪數宅，以吸引首購族目光，從市調資料可見，機廠捷運特區的大樓建案，每坪成交價落在20萬～25萬元，總坪數在25坪～40坪上下，相較於舊市區3字頭房價，機廠捷運特區反而更加親民。

事實上，建商自去年以來推案不遺餘力，不僅是因為機廠捷運特區有交通、商業機能加持，且區域大多高容積率、及有3年內開發時程獎勵，包括由寶佳集團旗下的和峻建設推出的松竹領航，主打工程期0付款，基地位於G3站約300多公尺，每坪均價約21萬附近；附近推案還有昂峰謙若樹，每坪均價22.5萬～23萬，目前銷售已達七成以上；至於大漁建設最新建案「大漁ONE+」則座落在G0站稀有角地，每坪均價23萬元。

另外還有「登陽一溪雲」、「勝麗方程式」、「達麗居山G3」、「櫻花巨人」等案正在銷售或潛銷中。

當地房仲則表示，儘管機廠捷運特區地處台中市蛋黃區外圍，但房價親民且靠近軍功、東山、松竹、北屯、頭家厝等成熟型商圈，生活機能仍比其他開發中的重劃區來得更便利。

此外，台中市都發局也在機捷特區劃設不少特商區，吸引不少開發商進駐，除了目前已動工的好市多2店外，也傳聞大型賣場家樂福將在該區進駐，均有助於提升當地生活機能，隨著台中捷運綠線年底通車，預期該區房價有望再掀起一波熱潮。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)