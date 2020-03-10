運鈔車國道3號翻覆 硬幣袋掉滿地保全輕傷 15:452020/03/10 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一輛立保保全運鈔在國道三號翻覆，車上裝滿硬幣的袋子散落一地。(翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運鈔車上兩名保全人員受傷但意識清醒。(翻攝照片／林郁平台北傳真） 一輛立保保全運鈔10日下午1時許，行經國道三號北上接環東大道處時，因不明原因翻覆，車上裝滿硬幣的袋子散落一地，警消獲報後到場，將兩名受到輕傷的保全員送往萬芳醫院救治，詳細車禍發生原因將由國道警方調查釐清。 救護人員到場，發現28歲保全員受困在車內，另名41歲保全員則自行脫困，將受傷兩人救出後，確認意識清醒，並無大礙。據了解，現場散落的硬幣袋一袋2萬元，詳細金額仍待保全公司清點善後。 (中時 ) #保全員 #硬幣 #國道 #保全 #原因 也許您會感興趣 推薦閱讀 金管會祭十大招 防保險員當內鬼 04:092020/03/06 財經要聞 《其他股》中保科2019年EPS挑戰4.8元，2020將續攀高 12:502020/03/06 財經 中科院大樹區驚爆 2輕傷2命危 04:102020/03/07 社會新聞 國道中山高火燒車 消防局到場撲滅 21:262020/03/07 社會 獨／吳怡霈斷開日本前男友 曝分手背後原因 21:502020/03/07 娛樂 短評／降息不是萬靈丹 04:102020/03/09 時論廣場 男歡唱後駕車自撞 轎車變形卡車內獲救 10:182020/03/09 社會 只存1塊！他存8桶400公斤重硬幣 金額驚呆 12:182020/03/10 生活 貨輪離奇撞領港船釀2死 關鍵原因曝光 15:132020/03/10 社會 皇帝命公雞下蛋 12歲男童一句話保全家命 15:112020/03/10 歷史 社會熱門新聞 扯！長髮嫩妹當街「脫褲拉黃金」 他PO影片怒罵：我被迫鏟屎 - 社會 詭異309 嘉義市蘭潭、香湖公園一日2死 - 社會 他衝新竹為女友慶生 崩潰遇她與前任滾床單 - 社會 女公務員分手後…「八爪椅激情片」瘋傳全球 前男友GG了 - 社會 富豪手殘誤傳「浴室激戰越傭照」 賠空姐妻150萬 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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