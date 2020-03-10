運鈔車上兩名保全人員受傷但意識清醒。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

一輛立保保全運鈔10日下午1時許，行經國道三號北上接環東大道處時，因不明原因翻覆，車上裝滿硬幣的袋子散落一地，警消獲報後到場，將兩名受到輕傷的保全員送往萬芳醫院救治，詳細車禍發生原因將由國道警方調查釐清。

救護人員到場，發現28歲保全員受困在車內，另名41歲保全員則自行脫困，將受傷兩人救出後，確認意識清醒，並無大礙。據了解，現場散落的硬幣袋一袋2萬元，詳細金額仍待保全公司清點善後。

(中時 )