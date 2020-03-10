欠稅還將公司移給原住民人頭戶！台東縣知名建商、現任台東不動產開發商業同業公會鄭姓理事長，於擔任郁竣營造有限公司負責人期間，建房賣屋未開立憑證涉逃漏稅捐，被查出將公司轉手給無資力的原住民，經法院裁定管收，法務部行政執行署花蓮分署昨在台東將他拘捕押解送花蓮看守所執行管收，才一天，今家屬即急忙繳納欠稅後，被釋放。

法務部行政執行署花蓮分署表示，本件係花蓮分署辦理財政部南區國稅局台東分局移送之郁竣營造有限公司欠稅案，該公司欠繳93年度營業稅及營利事業所得稅，加上94年度以後欠稅合計約新臺幣600萬元。經花蓮分署調查發現，義務人之公司登記負責人僅為無資力的原住民工人，前任鄭姓負責人於國稅局調查知悉欠稅後，旋將公司登記於人頭名下，惟鄭員於解任負責人前、後均為公司實際經營者，且有諸多將公司資產移轉至配偶及第三人之脫產事實。

花蓮分署於106年9月間向花蓮地方法院聲請管收，耗時逾2年，其間並曾二度再抗告至最高法院，終獲高等法院花蓮分院認93年度欠稅部分有理由裁准管收。不過才關了一天，鄭員家屬隔天即繳清該年度欠稅，將他釋放。

法務部行政執行署花蓮分署強調，對於滯納稅捐、費用或罰鍰等公法上金錢給付義務，均應依規定繳納，切勿心存僥倖，如有履行能力卻拒不繳納、隱匿或處分財產等情事，該分署將依法強力執行，

(中時 )