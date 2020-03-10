北北桃一日生活圈加上桃園房價親民，購屋負擔輕，造就房市熱度高，根據桃園地政局不動產交易資料顯示，買家最青睞「桃園高鐵特區」與「中路重劃區」兩大區，區內新成屋筆數創下5年新高記錄，均有破千筆的交易量，顯見桃園房價盼不回，自住剛性需求仍買單。

根據「桃園不動產交易e指通」統計實價登錄資料顯示，2019年桃園市總交易量4萬7888件，全年交易量較去年同期增加18.3%。進一步針對各重點區域，桃園新成屋交易筆數，以「中壢區高速鐵路特區」成交1,737件最多，桃園區中路重劃區次之，成交1,127件，成為買家最愛的兩大房市熱區。

台灣房屋智庫經理江怡慧指出，過去5年桃園市房價平均行情都在1字頭以內，2019年屋齡在5年內新大樓交易均價來到每坪21.02萬元，創近五年大樓均價新高，屋齡在5年以上的大樓交易均價每坪16.8萬元，同時創下了中古大樓均價新高，顯見桃園房價逐步回升，過去盼房價跌的觀望買盤，似乎嗅到房價盼不回了，遞延性的買盤發酵，因此交易市場多以剛性需求買盤為主。

台灣房屋高鐵領航店店長彭成貴指出，青埔特區房市，確實在機捷開通後帶動房價與買家，現階段8成5自住客層，買方有2~3成來自雙新北的通勤族，首購、新婚族為主，其中不乏有航空業與物流業從業人員以及雙北客南移購屋者到此購屋。總價在1200~1600萬元，近來也有不少外地客、商務客詢問。

台灣房屋桃園南平直營店店長饒文華表示，中路特區新成屋交易居次破5年新高主因，中路特區屬最靠中正藝特區的重劃區，隨著中正藝文特區發展也讓區域內的住宅沾光，區域可享有中正藝文特區與市府商圈原有的便利性也少去新興重劃區等待發展時期的不便性，加上高綠覆率更是中路特區最大優勢，因此受購屋者的好評價與青睞。

當地房仲業者指出，隨著市府重大建設陸續在青埔動工與進駐，近年包括怡和集團的宜家家居、國泰人壽等企業投資陸續成形，思科、愛迪達與寶成工業等在青埔設置研發中心，房價表現相較明顯回升，同時增加屋主與購屋者的信心與意願，高鐵特區內近捷運站或是公園綠地學區等週邊的區域，有撐或抗跌。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)