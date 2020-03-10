潭秀、雙十國中排球隊挑戰決賽 中市府祝旗開得勝 15:582020/03/10 中時 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市潭秀國中男排10日一早出發北上參加決賽，運動局長李昱叡（左）代表市長盧秀燕勉勵球隊奪冠。（台中市府提供／盧金足台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 108學年度JHVL國中甲級排球聯賽決賽本周將於台北和平籃球館舉行，潭秀國中男排10日一早出發北上應戰，運動局長李昱叡代表市長盧秀燕前往勉勵球隊，並帶早餐為選手們送行加油，預祝球隊勇奪佳績。 運動局表示，本屆JHVL國中排球甲級聯賽，台中潭秀國中男排及雙十國中女排雙雙打入決賽，兩隊都有機會抱回本屆金盃，其中，潭秀國中男排在上屆拿到全國第5名，經過一年磨練，今年捲土重來，加強團隊合作默契，才能一路過關斬到決賽，目標奪冠。 (中時 ) #國中 #決賽 #男排 #台中 #運動 也許您會感興趣 推薦閱讀 學者觀點－電競產業 台灣新興經濟力量 04:102020/03/06 產業特刊 台中亞緻大飯店確定熄燈！業：趁還有能力照顧員工 16:222020/03/06 旅遊 多家頂級土洋飯店 卡位台中 04:102020/03/07 財經焦點 沒觀眾 前進小巨蛋還算「美夢成真」？ 04:102020/03/08 運動天地 泰山闖決賽 教頭覺得很奇妙 04:102020/03/08 運動天地 台中潭秀國中男排授旗 目標直指冠軍 10:232020/03/09 生活 初登百岳疑高山症作祟 台中消防啟動「複式通報機制」救命 11:372020/03/09 社會 獎助金差人一等 綠民代憂南市運動人才流失 12:242020/03/09 政治 機捷特區匯集三大利多 房市熱度有增無減 15:442020/03/10 財經 匯集三大利多機捷特區 房市熱度升高 15:532020/03/10 風格 體育熱門新聞 NBA》杜蘭特與厄文聯手 艾金生黯然繳兵符 - 體育 NBA》詹皇拒絕閉門比賽 挨批短視 - 體育 MLB》林子偉歸隊 對決「國王」敲安 - 體育 新聞透視》謝淑薇失算 東奧恐落空 - 運動天地 - 中國時報 澳媒評孫楊：史上最愚蠢運動員 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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