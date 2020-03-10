108學年度JHVL國中甲級排球聯賽決賽本周將於台北和平籃球館舉行，潭秀國中男排10日一早出發北上應戰，運動局長李昱叡代表市長盧秀燕前往勉勵球隊，並帶早餐為選手們送行加油，預祝球隊勇奪佳績。

運動局表示，本屆JHVL國中排球甲級聯賽，台中潭秀國中男排及雙十國中女排雙雙打入決賽，兩隊都有機會抱回本屆金盃，其中，潭秀國中男排在上屆拿到全國第5名，經過一年磨練，今年捲土重來，加強團隊合作默契，才能一路過關斬到決賽，目標奪冠。

(中時 )